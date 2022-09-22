Главное о коронавирусе на 22 сентября: COVID-19 у королевы Дании, Biocad закрыла производство своей вакцины

В Татарстане провели 7,4 миллиона тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 888 человек. Всего на 22 сентября в республике зарегистрировано 174 282 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 163 899 человек, за минувшие сутки — 427. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 72 человека.

В Татарстане с начала пандемии провели 7 402 943 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Из них 11 806 тестов выполнено за последние сутки. Охват тестированием на COVID-19 в республике увеличен. За последние 7 дней на 100 тысяч населения он составляет 305,4. В Управление Роспотребнадзора заверили, что все лаборатории, в которых проводятся исследования, полностью обеспечены тест-системами и расходными материалами.

Фото: realnoevremya.ru

Заболеваемость COVID-19 в осенне-зимний период может вырасти до 100 тысяч случаев в сутки

За последние сутки в России выявили 53 457 случаев коронавируса, выздоровели 57 019 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 641 559, а выздоровевших — до 19 594 562. Госпитализировали за сутки 3 719 человек. Умерли 106 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончался 386 447 человек.

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что после вирусных инфекций человек может долго ощущать слабость. По его словам, такое состояние является реакцией иммунной системы на болезнь, поэтому бороться с этим за счет кофе и энергетиков — это бессмысленная затея, которая может усугубить состояние. Чтобы преодолеть слабость, необходимо набраться терпения и соблюдать постельный режим, подчеркнул специалист.

Главный врач петербургской клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев перечислил симптомы новых штаммов COVID-19. По его словам, мутировавший вирус чаще всего проявляется так же, как и обычное ОРВИ: першение в горле, сухой кашель и насморк, не считая озноба и повышения температуры.

Тульская область вошла в топ-20 регионов России по темпам вакцинации от COVID-19. Как заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Марков, от коронавируса ревакцинировались 286 тысяч жителей. Кроме того, выполнено 70% плана по диспансеризации, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина сообщила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике стабилизируется. По ее словам, в настоящее время лечение в амбулаторных условиях получают 99,1% заболевших. Вакцинацию прошли 675 294 человека, а ревакцинировались 183 142.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков сообщил, что заболеваемость COVID-19 в осенне-зимний период может уйти за отметку в 100 тысяч заражений в сутки. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 начался в июле текущего года, и, согласно информации Роспотребнадзора, пик волны в некоторых регионах уже прошел. Сейчас к высокому уровню заболеваемости могут привести: «болезненный» сезон, плохая погода и распространение наиболее заразных штаммов, заключил эксперт.

Генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Сивокоз заявил о приостановке работы по созданию собственной вакцины против COVID-19 BCD-250. По его словам, компания по-прежнему сфокусирована на создании препаратов против онкологических, аутоиммунных и других заболеваний. Еще во время пандемии производитель наладил внутренние процессы так, чтобы быть независимым в возможности обеспечивать пациентов необходимой терапией.

Фото: realnoevremya.ru

Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА) сообщило, что выход вакцины от коронавируса «Конвасэл» в гражданский оборот ожидается до 25 сентября. Отмечается, что препарат возможно применять для ревакцинации после применения других вакцин. Кроме того, «Конвасэл» обладает практически одинаковым иммунным ответом для всех штаммов COVID-19, включая новые виды «омикрона», добавили в агентстве.

Власти Аргентины отменили обязательное ношение масок в стране

В мире коронавирусом нового типа на 08.22 (мск) заразились 613 459 898 раз, 6 531 491 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 874 591). На второй строчке — Индия (44 553 042), на третьей — Франция (35 228 660), на четвертой — Бразилия (34 592 027), на пятой — Германия (32 854 286).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 055 195). За ними следуют Бразилия (685 428), Индия (528 429), Россия (378 524, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 949).



За время пандемии было сделано 12 246 551 465 инъекций вакцины против коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю в мире заразились коронавирусом более 3,2 млн человек, около 10 тысяч умерли. Так, число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 2%, а количество летальных исходов — на 17%.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин продолжит придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу. Он выразил убежденность, что стабилизировать экономику удастся только в тот момент, когда получится побороть пандемию. «Борьба с коронавирусом и социально-экономическое развитие — это не два варианта, из которых необходимо выбрать по логике либо одно, либо другое, это цели, которых нужно параллельно достигать в рамках политики «динамичного нулевого ковида», — сказал он.

Число новых случаев коронавируса во Франции продолжает стремительно расти. Так, 21 сентября заболевание было выявлено у 38 250 человек. Отмечается, что одной из причин ухудшения эпидситуации могло стать возобновление занятий в школах. Вместе с этим медики сообщают, что тяжелых форм COVID-19 стало гораздо меньше, как и число госпитализаций.

Фото: ru.wikipedia.org

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что развитие цифрового пространства несет риски в виде дезинформации, которая во время пандемии COVID-19 унесла немало человеческих жизней. В то же время он отметил, что Чехия продвигает концепцию цифрового гуманизма, который ставит человека в центр развития новых технологий.

У 82-летней Датской королевы Маргрете II диагностировали коронавирус после возвращения с похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Уточняется, что все запланированные мероприятия с ее участием отменены. На сегодняшний день она является единственной в мире правящей королевой. Отмечается, что после смерти Елизаветы II она стала самым долгоправящим из ныне живущих монархов.

Тайвань может отменить въездной карантин 13 октября. Стоит отметить, что в настоящее время для всех прибывающих на островное государство действует режим трехдневного карантина, еще четыре дня отводится на самонаблюдение. Предполагается, что требование о карантине будет заменено на семидневное самонаблюдение.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Аргентины отменили введенное в начале пандемии COVID-19 требование об обязательном ношении масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Как отмечается в указе, сейчас в стране «наблюдается устойчивое снижение числа случаев» заражения коронавирусом. Кроме того, большой охват прививочной кампании позволил «значительно снизить частоту развития тяжелого течения болезни и смертность при любых штаммах».

Власти Чили решили отменить большую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 октября, сообщает министерство здравоохранения страны. Так, в Чили перестанут требовать сертификат, подтверждающий получение всех необходимых доз вакцины. Кроме того, будут сняты все ограничения на допустимое количество посетителей в ресторанах, магазинах и других заведениях. Ношение масок останется обязательным только в медицинских учреждениях, пояснили в ведомстве.

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Максим Кокунин