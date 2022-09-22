В Татарстане вынесли приговор по делу о мошенничестве с поставками сельхозтехники на 65 млн рублей

Сабинский суд Татарстана приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима 43-летнего бывшего директора ООО «Транс Агро» по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ) на 65 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что подсудимый в июне 2018 года заключил договор на поставку восьми единиц сельскохозяйственной техники заключил дилерский договор с крупным предприятием. При этом он знал о неплатежеспособности компании.

Бизнесмен внес предоплату — 10% от общей стоимости. Он получил технику и сдал одну ее часть в лизинг, остальную — аффилированным фирмам, причинив поставщику многомиллионный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура Арского района Татарстана поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

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Маргарита Головатенко