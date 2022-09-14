В Татарстане вынесли приговор сотруднице торговой организации, присвоившей более 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Арского района Татарстана поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что с мая 2018 года по сентябрь 2019-го женщина, работая бухгалтером-кассиром в одной из торговых организаций в Арске, похитила более 2,2 миллиона рублей вверенных ей средств. Также она вносила недостоверные сведения о движении денег в программу «1-С бухгалтерия» и подделывала учетные данные и бухгалтерские документы.

Подсудимая свою вину не признала. Суд назначил ей три года лишения свободы в колонии общего режима. Так как у нее есть малолетний сын, решено отсрочить исполнение наказания до достижения им 14 лет.

Фото: прокуратура Татарстана

В августе 41-летнюю жительницу Татарстана осудили за присвоение денег с продажи квартиры своей «клиентки». Зеленодольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Осужденная предложила жительнице Зеленодольска риелторские услуги 2 августа 2019 года. После того как квартиру «клиентки» реализовали, она присвоила себе более 840 тысяч рублей с ее продажи. Потерпевшая раскрыла обман и обратилась в полицию.



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Максим Кокунин