В Казани изымут участок набережной озера Кабан

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Исполком Казани постановил изъять для муниципальных нужд земельный участок по ул. Хади Такташа ввиду расположения в границах автомобильной дороги. Участок принадлежит гражданину на правах аренды, такая информация есть в сборнике документов мэрии города.



— Изъять для муниципальных нужд у гражданина <…> земельный участок кадастровый номер 16:50:011416:47 площадью 6 003 кв. м по ул. Хади Такташа, — сказано в постановлении.

Срок действия постановления — три года. Комитету земельных и имущественных отношений исполкома поручено уведомить гражданина об изъятии, заключить с ним соглашение. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.

Согласно данным кадастровой карты, стоимость участка оценивается в 79,1 млн рублей. Сейчас участок разрешено использовать для размещения на нем административного здания с концертным залом и для объектов гостиничного сервиса.

Фото: скриншот

В Кировском районе Казани для реконструкции Горьковского шоссе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 изымут еще 14 земельных участков. 18 августа для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе в городе изъяли еще два земельных участка.



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Маргарита Головатенко