В Кировском районе Казани изымут участки и недвижимость для реконструкции Горьковского шоссе до М-7

Фото: Анна Сейтумерова

Исполком Казани постановил изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества между улиц Фрунзе и Болтникова в Кировском районе города, с целью реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 «Волга», такое постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Объекты находятся в частной собственности. Согласно документу, для муниципальных нужд изымут:

земельный участок, кадастровый номер 16:50:090421:362, площадью 91,0 кв. м, и расположенное на нем здание: минимаркет «Комиссионный», кадастровый номер 16:50:090430:21, площадью 51,8 кв. м по ул.Фрунзе/Болотникова;

земельный участок, кадастровый номер 16:50:090421:363, площадью 64,0 кв. м, и расположенное на нем здание: минимаркет «Кодак», кадастровый номер 16:50:090430:17, площадью 51,8 кв.м по ул.Фрунзе/Болотникова.

Администрации Кировского и Московского районов поручено оповестить собственников об изъятии. Комитету земельных и имущественных отношений исполкома поручено оценить рыночную стоимость объекта и имущества, а еще заключить соглашение об изъятии. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.

Фото: Максим Платонов

С той же целью ранее постановили изъять участок с находящимся на нем имуществом на улице Болотникова, принадлежащий закрытому акционерному обществу «Бахир».



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Маргарита Головатенко