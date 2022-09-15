Восемь жилых домов на улице Залесной в Казани изымут для реконструкции Горьковского шоссе

В Кировском районе Казани для реконструкции Горьковского шоссе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 изымут еще 14 земельных участков. Соответствующее постановление содержится в сборнике документов мэрии города.

Под изъятие попадают: торговый павильон площадью 110 кв. м. на остановке общественного транспорта на Горьковском шоссе; торговый павильон «Цветы» площадью 52 кв. м. на улице Окольной; восемь жилых домов на улице Залесной, а также четыре неиспользуемых земельных участка.



Фото: скриншот Google.Maps

С этой целью правообладателям земельных участков рекомендовано заключить в Комитете земельных и имущественных отношений Казани соглашение об изъятии этих участков и расположенных на них объектах. Контроль за исполнением постановления лежит на замглаве Исполкома города Радике Шафигуллине.

Кроме того, для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе 18 августа в городе изъяли еще 2 земельных участка.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров