В Совфеде заявили, что повестку о мобилизации необходимо вручить лично в руки

Повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Процент граждан, находящихся «вне дома», невелик, «остальные все имеют адрес, жилье и будут оповещены».

Бондарев уточнил, что частичная мобилизация в субъектах РФ будет проходить в процентном соотношении к количеству жителей региона, эта доля не будет нарушаться, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня, после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ «Об объявлении мобилизации». Она действует на территории республики с 9:00 21 сентября.

Как сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, задачи, поставленные перед Татарстаном по частичной мобилизации, будут выполнены в намеченные сроки.



В ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек, отмечал министр обороны Сергей Шойгу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина