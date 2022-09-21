В Совфеде заявили, что повестку о мобилизации необходимо вручить лично в руки
Повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Процент граждан, находящихся «вне дома», невелик, «остальные все имеют адрес, жилье и будут оповещены».
Бондарев уточнил, что частичная мобилизация в субъектах РФ будет проходить в процентном соотношении к количеству жителей региона, эта доля не будет нарушаться, передает ТАСС.
Сегодня, после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ «Об объявлении мобилизации». Она действует на территории республики с 9:00 21 сентября.
Как сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова, задачи, поставленные перед Татарстаном по частичной мобилизации, будут выполнены в намеченные сроки.
В ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек, отмечал министр обороны Сергей Шойгу.
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