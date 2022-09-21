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В Совфеде уточнили, что выпускников военных кафедр призывать не будут

16:46, 21.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
В Совфеде уточнили, что выпускников военных кафедр призывать не будут
Фото: wikipedia.org

Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не затронет. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Призывать будут только тех, кто прошел службу.

— Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Еще раз говорю: те, кто служил, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена уже с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

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Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:35
    Для чего их тогда учили на этих кафедрах воинским специальностям?
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