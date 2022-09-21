В Совфеде уточнили, что выпускников военных кафедр призывать не будут

Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не затронет. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Призывать будут только тех, кто прошел службу.

— Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил. Еще раз говорю: те, кто служил, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена уже с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации.



Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что мобилизация может коснуться в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

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Татьяна Леухина