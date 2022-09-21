ДУМ Татарстана приступило к реализации проекта онлайн-медресе на русском языке

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ приступил к работе по созданию онлайн-медресе на русском языке, проект реализуется в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба ДУМ республики.



Для этого необходимо подготовить уроки по семи базовым дисциплинам, необходимым для освоения основ ислама: акыда, тафсир, сира, фикх, ахляк и тажвид, а еще истории ислама. Видеоуроки продолжают записывать — их дают ведущие преподаватели мусульманских образовательных учреждений Татарстана.

Онлайн-медресе позволяет получить начальное религиозное образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не может посещать очные примечетские курсы.

Фото: Олег Тихонов (архив)

ДУМ Татарстана совместно с «Хузур» запустило первое онлайн-медресе на татарском языке в январе 2021-го. Оно работает на образовательной платформе, доступ к нему можно получить через приложение на смартфонах. В программе — 124 видеоурока по 15 минут по семи дисциплинам.



Напомним, Министерство культуры Татарстана заказало создание русскоязычного варианта онлайн-медресе за 5 миллионов рублей. Разработать его требуется до 25 декабря 2022 года.

В августе министр культуры республики Ирада Аюпова сообщала, что русскоязычный вариант онлайн-медресе запустят в Татарстане до конца этого года.

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Маргарита Головатенко