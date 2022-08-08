Минкульт Татарстана сообщил о готовности модуля русскоязычного онлайн-медресе за 5 миллионов рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Русскоязычный вариант онлайн-медресе запустят в Татарстана до конца этого года, модуль для этого уже готов, сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.



— Проект реализуется «Хузур» [издательский дом, подведомственный Духовному управлению мусульман Татарстана]. Безусловно, мы это делаем совместно, в совместном режиме в рамках плана мероприятий 1100-летия принятия ислама [Волжской Булгарией]. <…> В этом году однозначно [будет запущен], — приводит ее слова ТАСС.

ДУМ Татарстана совместно с «Хузур» запустили первое онлайн-медресе на татарском языке в январе 2021-го. Оно работает на образовательной платформе, доступ к нему можно получить через приложение на смартфонах. В программе — 124 видеоурока по 15 минут по семи дисциплинам.

Напомним, Министерство культуры Татарстана заказало создание русскоязычного варианта онлайн-медресе за 5 миллионов рублей. Разработать его требуется до 25 декабря 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко