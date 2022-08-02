Минкульт Татарстана заказал создание русскоязычного варианта онлайн-медресе за 5 миллионов

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство культуры Татарстана заказало создание русскоязычного варианта онлайн-медресе за 5 миллионов рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

Исполнитель должен подготовить видеоуроки для использования в онлайн-сервисе. Их общая продолжительность — не менее 64 академических часов. В задание также включено создание, подбор, коррекция, адаптация всех необходимых текстов и текстовой информации для оформления ресурса.

Тексты должны пройти экспертизу на соответствие канонической доктрине ислама ханафитского мазхаба и матуридитского вероучения. Допуски к производству необходимо получить у уполномоченного органа Духовного управления мусульман Татарстана.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В обязанности исполнителя также входит разработка и согласование концепции сайта и мобильного приложения для IOS и Android. Их прототипы и дизайны экранов он должен подготовить в девяти вариантах.

Разработать русскоязычный вариант онлайн-медресе требуется до 25 декабря 2022 года. Он должен работать на образовательной платформе medrese.tatar.

Напомним, первое онлайн-медресе на татарском языке в Татарстане запустили в начале 2021 года. Уже тогда сообщалось о планах создать русскоязычную версию. В муфтияте указывали, что проект первого татарского онлайн-медресе — «единственная альтернатива лекциям неизвестных «шейхов» и сомнительным видеоресурсам».



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Татьяна Демина