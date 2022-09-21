Половина отравлений алкоголем в Татарстане приходится на безработных граждан

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане половина всех случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, зарегистрированных за январь — август, приходится на безработных граждан. Такую статистику предоставило Управление Роспотребнадзора по республике.

На работающее население Татарстана в структуре алкогольных отравлений приходится 13%. Почти столько же — 12% отравившихся — пенсионеров.

На школьников по итогам января — августа 2022 года пришлось 9,3% всех острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, а на учащихся — 1,6%. Оставшиеся 14,1% пострадавших относятся к другим категориям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего в Татарстане страдают от отравления алкоголем мужчины — 81,1% от всех отравившихся в январе — августе жителей республики.

Основная доля отравившихся татарстанцев — 89% — совершеннолетние граждане. За первые восемь месяцев 2022 года в республике зарегистрировано 27 острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — это 6,3%.

За январь — август 2022 года в Татарстане выявили 429 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина