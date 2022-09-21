В Татарстане сократилось число острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За январь — август 2022 года в Татарстане зафиксировали 429 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом — 74%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану. На метанол пришлось 6,2% случаев отравления.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В почти пятой части — 18% случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями — причиной стал неуточненный спирт. В частности, 5,2% пришлось на суррогаты алкоголя. По 0,9% в структуре пришлось на другие спирты и 2-пропанол.

За январь — июль в Татарстане зарегистрировали 383 случая острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Таким образом, в августе произошло 46 таких инцидентов.



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Татьяна Демина