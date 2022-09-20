Байден предложил назначить послом в России главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси

Президент США Джо Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатуру Линн Трейси, главы американской дипмиссии в Армении, на пост посла США в России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

— Она является лауреатом премии Госдепартамента за выдающиеся заслуги, премии госсекретаря за героизм и президентской премии за заслуги перед президентом. Она знает русский язык, — говорится в ее характеристике.

Трейси уже работала в Москве в качестве заместителя посла в 2014—2017 годах.

В марте глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщал, что Соединенные Штаты хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации.

В начале сентября посол США в России Джон Салливан завершил свою работу на данном посту и покинул Москву. Он проработал на этой должности почти 3 года. До прибытия его преемника обязанности посла будет выполнять Элизабет Руд.



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Татьяна Леухина