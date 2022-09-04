Посол США Джон Салливан завершил работу в России

Посол США в России Джон Салливан завершил свою работу на данном посту и покинул Москву, сообщает RT.



Он проработал на этой должности почти три года. До прибытия его преемника обязанности посла будет выполнять Элизабет Руд.

Фото: usembassy.gov

В марте глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщал, что Соединенные Штаты хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации.

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Маргарита Головатенко