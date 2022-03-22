Госдепартамент: США хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией

Соединенные Штаты хотели бы сохранить взаимное дипломатическое присутствие с Россией и оставить открытыми линии для коммуникации. Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

— Мы уверены, что важно сохранять открытыми каналы коммуникации с Россией, — сказал он, добавив, что это имеет особенное значение «в условиях напряженности и во время конфликтов».

Фото: pixabay.com

По мнению Прайса, сейчас Россия предпринимает действия, которые якобы «ставят под сомнение ее открытость к сохранению этих линий коммуникации», пишет ТАСС.

В понедельник в российское дипломатическое ведомство вызвали посла США в России Джона Салливана и вручили ему ноту протеста после высказываний президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Посла предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор. В МИД подчеркнули, что высказывания американского лидера ставят российско-американские отношения на грань разрыва.



Татьяна Леухина