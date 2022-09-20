РБК: Путин вечером во вторник выступит с заявлением по поводу референдумов в ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин может выступить сегодня, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.



Планируется, что Путин выступит до конца дня. Что именно скажет президент — неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня Луганская и Донецкая народные республики назначили проведение референдумов о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

О готовности провести референдум также заявили и в Херсонской области: глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сказал, что референдум также пройдет 23—27 сентября. Власти Запорожской области также заявили о том, что голосование состоится в указанные дни.



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Татьяна Леухина