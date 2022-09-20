Татарстанцам за тепловую энергию придется платить в среднем 2 012 рублей за Гкал

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В этом году жителям Татарстана за 1 Гкал тепловой энергии придется заплатить в среднем 2 012,34 рубля. Такую цифру озвучил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин.

— Напомню, что с начала отопительного периода в платежных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг появятся платежи за отопление, которые при наличии общедомового прибора учета производятся по фактическому потреблению тепловой энергии, — рассказал он.

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Марат Айзатуллин предупредил, что «при подключении тепла в сентябре в платежных документах, которые получат жители в октябре, в строке отопление будут предъявлены сентябрьские объемы тепла по факту потребления».

На сегодняшний день решение о начале отопительного сезона приняли 37 муниципальных образований Татарстана. Первым стал Черемшанский район — подачу тепла там начали 8 сентября.



Напомним, в Казани отопительный сезон должен стартовать сегодня. По состоянию на 15 сентября к нему было готово 98,6% жилого фонда столицы Татарстана, или более 5,8 тысячи многоквартирных домов.



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Татьяна Демина