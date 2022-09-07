Референдум о присоединении к России Донбасса предложили провести 4 ноября

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России в День народного единства, 4 ноября. Его слова приводятся на сайте партии.

— «Единая Россия» с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы, — заявил Турчак.



Фото: er.ru

По его словам, «День народного единства — это историческая дата, которая нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий».

На прошлой неделе секретарь генсовета «Единой России» заявил, что референдум по вопросу о присоединении Донецкой Народной Республики (ДНР) к России пройдет в этом году.



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Татьяна Леухина