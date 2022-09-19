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Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре во вторник

13:27, 19.09.2022
Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре во вторник
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане во вторник, 20 сентября, прогнозируется ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Завтра ночью местами в Татарстане ожидаются гроза и сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с. Днем местами на востоке региона возможен сильный дождь.

Фото: Максим Платонов

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается теплая, облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, в отдельных районах гроза.

Днем в Татарстане потеплеет до +22... +27 градусов. В Казани прогнозируется от +23 до +25°С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал очень теплую погоду в ПФО до 21 сентября. Температурный фон в регионах Поволжья ожидается на 7—11 градусов выше нормы.

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Максим Кокунин
Общество Татарстан

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