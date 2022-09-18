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Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, тумане и порывистом ветре в понедельник

13:54, 18.09.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о грозе, тумане и порывистом ветре в понедельник
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в понедельник прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

19 сентября на территории Татарстана прогнозируются: гроза (в Казани утром и днем), сильный южный ветер порывами 15—20 м/с, ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что летняя погода порадует жителей некоторых регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. В ПФО прогнозируется очень теплая погода с 18 по 21 сентября.

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, в начале следующей недели в республике потеплеет до +26 градусов. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь объяснил, что такую погоду пока нельзя назвать «бабьим летом».

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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