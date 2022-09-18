В Гидрометцентре России спрогнозировали летнюю погоду в ПФО

Летняя погода порадует жителей некоторых регионов Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ПФО прогнозируется очень теплая погода с 18 по 21 сентября. Температурный фон в регионах Поволжья будет на 7—11 градусов выше нормы.

— Где будет летняя погода, так это в Южном федеральном округе. Температура выше нормы с 17 по 19 сентября будет на 6—10 градусов: прогнозируется 27—35 градусов, в Краснодарском крае — даже до 38 градусов. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе: в республиках будет — 27—35 градусов, в Ставрополье — 38 градусов, — приводит ТАСС его слова.

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, в начале следующей недели в республике потеплеет до +26 градусов. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь объяснил, что такую погоду пока нельзя назвать «бабьим летом».

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Татьяна Леухина