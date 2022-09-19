Новости общества

06:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане потеплеет до +27 градусов

06:30, 19.09.2022
Сегодня в Татарстане потеплеет до +27 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 19 сентября, в Татарстане ожидается теплая, облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане потеплеет до +22..+27 градусов. В Казани прогнозируется от от +23 до +25°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ожидается умеренный южный, юго-западный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15-20 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал очень теплую погоду в ПФО до 21 сентября. Температурный фон в регионах Поволжья ожидается на 7—11 градусов выше нормы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также