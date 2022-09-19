В России зарегистрировали 49 488 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 49 488 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 488 583.
Госпитализировали 2 054 пациента, выздоровели 38 595 человек за сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечился 19 425 631 россиянин.
За сутки инфекция унесла жизни 91 человека, всего с начала эпидемии умерли 386 136 человек.
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