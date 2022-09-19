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В России зарегистрировали 49 488 новых случаев COVID-19

11:39, 19.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 49 488 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России за минувшие сутки выявили 49 488 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 20 488 583.

Госпитализировали 2 054 пациента, выздоровели 38 595 человек за сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечился 19 425 631 россиянин.

За сутки инфекция унесла жизни 91 человека, всего с начала эпидемии умерли 386 136 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 19 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина

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