Рустам Минниханов и руководство иранской Shirin Asal обсудили поставки кондитерской продукции в Татарстан
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в иранском Тебризе кондитерскую фабрику Shirin Asal, сообщает пресс-служба главы республики.
Во время встречи с руководством компании обсуждались вопросы возможной поставки продукции в республику.
Напомним, вчера президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Он планирует встретиться с губернаторами ряда провинций, посетить предприятия республики.
Также Минниханов примет участие в деловых форумах, а также обсудит сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
Также во время круглого стола состоялась презентация экономического и промышленного потенциала Татарстана.
— Цель нашей поездки — расширение экономического сотрудничества и налаживание новых контактов. В составе нашей делегации руководители министерств и ведомств, крупных предприятий, — сказал глава республики.
Кроме того, Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Восточный Азербайджан в Иране Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом.
Стороны сошлись на необходимости продолжить обмен торгово-экономическими делегациями, увеличить номенклатуру по поставкам промышленной продукции, расширить сотрудничество в области агропромышленного комплекса.
Вместе с этим президент Татарстан посетил в Тебризе завод по производству грузовиков Rakhsh Khodro Diesel, основанный в 2005 году. Предприятие — стратегический партнер челнинского КАМАЗа в России, оно выпускает его грузовики.
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