Минниханов презентовал промышленный потенциал Татарстана в Восточном Азербайджане в Иране
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана (Иран). Круглый стол состоялся в городе Тебриз.
В ходе встречи Минниханов рассказал о работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», праздновании в Татарстане 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
Также во время круглого стола состоялась презентация экономического и промышленного потенциала Татарстана.
— Цель нашей поездки — расширение экономического сотрудничества и налаживание новых контактов. В составе нашей делегации руководители министерств и ведомств, крупных предприятий, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента Татарстана.
Сегодня Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Он планирует встретиться с губернаторами ряда провинций, посетить предприятия республики. Ожидается, что он обсудит сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
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