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Минниханов презентовал промышленный потенциал Татарстана в Восточном Азербайджане в Иране

13:26, 18.09.2022
Минниханов презентовал промышленный потенциал Татарстана в Восточном Азербайджане в Иране
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана (Иран). Круглый стол состоялся в городе Тебриз.

В ходе встречи Минниханов рассказал о работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», праздновании в Татарстане 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Также во время круглого стола состоялась презентация экономического и промышленного потенциала Татарстана.

— Цель нашей поездки — расширение экономического сотрудничества и налаживание новых контактов. В составе нашей делегации руководители министерств и ведомств, крупных предприятий, — приводит слова Минниханова пресс-служба президента Татарстана.

Сегодня Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Он планирует встретиться с губернаторами ряда провинций, посетить предприятия республики. Ожидается, что он обсудит сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

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Татьяна Леухина
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