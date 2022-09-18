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Минниханов обсудит сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

12:20, 18.09.2022
Минниханов обсудит сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»
Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Он планирует встретиться с губернаторами ряда провинций, посетить предприятия республики.

Также Минниханов примет участие в деловых форумах, а также обсудит сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», передает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В конце августа Минниханов встретился с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн, доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. В ходе встречи глава региона заявил о необходимости наращивания промышленного сотрудничества между республикой и королевством.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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