Минниханов обсудит сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран. Он планирует встретиться с губернаторами ряда провинций, посетить предприятия республики.



Также Минниханов примет участие в деловых форумах, а также обсудит сотрудничество с Ираном в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», передает пресс-служба президента Татарстана.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

В конце августа Минниханов встретился с министром нефти и экологии Королевства Бахрейн, доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. В ходе встречи глава региона заявил о необходимости наращивания промышленного сотрудничества между республикой и королевством.

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Татьяна Леухина