С начала 2022 года в Татарстане зарегистрировали 31 случай отравления угарным газом

С начала 2022 года и по 18 сентября в Татарстане зарегистрировали 31 случай отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В результате отправления угарным газом погибли девять человек. Пострадали еще 63 татарстанца, среди которых 23 ребенка.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вечером 18 сентября в Казани с отравлением угарным газом госпитализировали женщину 1985 года рождения и двоих детей 2016 года и 2011 года рождения. Инцидент произошел в Московском районе города в доме №16 по Шамиля Усманова.



На прошлой неделе отравление угарным газом стало причиной смерти мужчины и женщины в казанском поселке Мирный в частном доме по улице 1-й Березниковской, №16а. Работники аварийной бригады «Горгаза» установили, что происшествие произошло из-за закрытого дымохода и работающего газового котла.

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Максим Кокунин