СМИ: Валиева выступит под музыку из «Шоу Трумана» в произвольной программе
Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева планирует выступать в новом сезоне с произвольной программой под композицию, составленную из нескольких треков. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Основная музыкальная линия будет состоять из композиции Truman Sleeps, она была представлена в фильме Питера Уира «Шоу Трумана». Также нарезка будет содержать фрагмент из выпуска новостей, а в финальной части присутствует трек китайского композитора Вэй Сяоханя, пишущего музыку для аниме.
В июне Валиеву включили в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2022/23. Помимо Камилы, в список попали олимпийская чемпионка в одиночном катании Олимпиады-2022 Анна Щербакова и серебряный призер ОИ в Пекине Александра Трусова. Также вошли в основной состав в женском одиночном катании Софья Муравьева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.
На этой неделе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой.
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