Камила Валиева включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2022/23

Олимпийская чемпионка, уроженка Казани Камила Валиева включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2022/23. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минспорт России.

Помимо Валиевой, в список попали олимпийская чемпионка в одиночном катании Олимпиады-2022 Анна Щербакова и серебряный призер ОИ в Пекине Александра Трусова. Также вошли в основной состав в женском одиночном катании Софья Муравьева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.

В резервный состав попали Алена Косторная, Дарья Усачева и Майя Хромых. У мужчин в основной команде оказались Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

В парном катании в список попали уроженка Казани Евгения Тарасова и ее напарник Владимир Морозов. Они заняли второе место в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.



Фото: olympic.ru

В парном катании Россию представят также Карина Акопова и Никита Рахманин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В танцах на льду в состав сборной попали Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В апреле президент России Владимир Путин наградил Камилу Валиеву орденом Дружбы. По его словам, фигуристка вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания и вывела спорт на высоту сложнейшего искусства.

Дарья Акимова