Камила Валиева включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2022/23
Олимпийская чемпионка, уроженка Казани Камила Валиева включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2022/23. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минспорт России.
Помимо Валиевой, в список попали олимпийская чемпионка в одиночном катании Олимпиады-2022 Анна Щербакова и серебряный призер ОИ в Пекине Александра Трусова. Также вошли в основной состав в женском одиночном катании Софья Муравьева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.
В резервный состав попали Алена Косторная, Дарья Усачева и Майя Хромых. У мужчин в основной команде оказались Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.
В парном катании в список попали уроженка Казани Евгения Тарасова и ее напарник Владимир Морозов. Они заняли второе место в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.
В парном катании Россию представят также Карина Акопова и Никита Рахманин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
В танцах на льду в состав сборной попали Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
В апреле президент России Владимир Путин наградил Камилу Валиеву орденом Дружбы. По его словам, фигуристка вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания и вывела спорт на высоту сложнейшего искусства.
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