«Рубин» опубликовал состав на игру с «Волгарем»
«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках 10-го тура Первой лиги против «Волгаря».
Защищать ворота будет Юрий Дюпин. Также на поле выйдут Илья Самошников, Али Аднан, Егор Тесленко, Алан Дзагоев.
Сегодня казанский «Рубин» сыграет с астраханским «Волгарем». Игра начнется в 18:00 на поле «Ак Барс Арены».
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Татьяна ЛеухинаСпортФутбол Татарстан
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