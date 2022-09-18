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«Рубин» опубликовал состав на игру с «Волгарем»

16:59, 18.09.2022
«Рубин» опубликовал состав на игру с «Волгарем»
Фото: пресс-служба "Рубина"

«Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках 10-го тура Первой лиги против «Волгаря».

Защищать ворота будет Юрий Дюпин. Также на поле выйдут Илья Самошников, Али Аднан, Егор Тесленко, Алан Дзагоев.

Сегодня казанский «Рубин» сыграет с астраханским «Волгарем». Игра начнется в 18:00 на поле «Ак Барс Арены».

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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