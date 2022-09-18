«Рубин» сыграет с «Волгарем» в десятом туре Первой лиги
Сегодня казанский «Рубин» сыграет с астраханским «Волгарем». Игра начнется в 18.00 на поле «Ак Барс Арены».
«Рубин» с 16 баллами занимает 3-е место в таблице Первой лиги. «Волгарь» занимает седьмое место с 15-ю баллами.
11 сентября казанский «Рубин» обыграл «Велес» в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги. Встреча на стадионе «Авангард» в Домодедове завершилась со счетом 2:1.
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