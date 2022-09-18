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Песков: Россия и Китай не претендуют на то, чтобы «рулить всем миром»

12:43, 18.09.2022
Песков: Россия и Китай не претендуют на то, чтобы «рулить всем миром»
Фото: kremlin.ru

Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, но такую склонность имеют некоторые другие страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также указал на «абсолютное сходство в отношении (России и Китая, — прим. ред.) к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Москва и Пекин едины в оценке «непозволительности такого поведения дестабилизирующего», заявил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

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Татьяна Леухина
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