Песков заявил, что страны, отрицающие Россию, переходят грани разумного

Многие страны переходят грани разумного, но Россию нельзя отрицать, это невозможно. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу.

— Действительно мы видим, что очень многие страны, ну переходят какие-то границы разумного. Ну можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите не хотите — это просто невозможно, — заявил представитель Кремля в эфире программы «Вести» на «России 1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта главный редактор журнала Fitzroy Magazine и телеграм-канала RealFitzroy Кирилл Бенедиктов изучил феномен «культуры отмены» и проследил, как Россия становится его жертвой. Все подробности — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина