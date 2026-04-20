Минниханов: выставка «Иннопром» — важная площадка для сотрудничества с Узбекистаном

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с премьер‑министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Встреча прошла в здании Правительства страны, указала пресс-служба главы республики.

Раис РТ сообщил, что на международную выставку «Иннопром. Центральная Азия» прибыла большая делегация Татарстана.

— Мы рассматриваем выставку как важную площадку для укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии, прежде всего с братским Узбекистаном, — подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что власти Татарстана находятся в постоянном контакте с членами Правительства Узбекистана, и оценил текущее взаимодействие. «Оцениваю уровень и динамику нашего взаимодействия в последние годы как очень высокие», — отметил он. В частности, Минниханов обратил внимание на расширение присутствия татарстанских предприятий на узбекистанском рынке — в сферах машиностроения, нефтяной отрасли, медицины и других направлениях.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Арипов, приветствуя Минниханова, поблагодарил за представительную делегацию из Татарстана, прибывшую для участия в международной выставке.

— Высоко ценим ваше личное внимание к нашему сотрудничеству. Вы привозите с собой молодых бизнесменов и открываете для них возможности Узбекистана, это способствует развитию сотрудничества и выгодно экономикам двух стран. Вы очень опытный человек. Многое видели и всегда даете хорошие полезные предложения, — отметил премьер‑министр Узбекистана.

По итогам совместной работы уже реализуются крупные проекты в Джизаке и Чирчике. В последней промышленной зоне на текущий момент функционирует 28 предприятий.

Рустам Минниханов также напомнил о предстоящем Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который традиционно пройдет в мае. «В прошлом году Форум посетила представительная делегация Узбекистана. Будем рады видеть высокую делегацию Вашей страны на очередном мероприятии», — заключил он.

Рената Валеева