Трамп: Иран нарушил режим прекращения огня, но мирное соглашение возможно

В случае если стороны не смогут прийти к соглашению, Трамп пригрозил уничтожением всех электростанций и мостов на территории Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран допустил серьезные нарушения режима прекращения огня, однако возможность заключения мирного соглашения все еще сохраняется. В понедельник американские дипломаты направятся на очередные переговоры с представителями Тегерана. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что мирное соглашение с Ираном будет достигнуто, несмотря на возникшие трудности. Он отметил, что в понедельник в Пакистане запланированы новые переговоры и его представители прибудут в Исламабад для обсуждения дальнейших шагов.

Кроме того, президент США выразил недовольство действиями Ирана, указав на обстрелы в Ормузском проливе как на явное нарушение достигнутых договоренностей. В случае если стороны не смогут прийти к соглашению, Трамп пригрозил уничтожением всех электростанций и мостов на территории Ирана, подчеркнув необходимость прекращения «иранских машин убийств».

Наталья Жирнова