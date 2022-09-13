В Нижнекамске начали работу выездные прививочные бригады

Фото: Людмила Губаева

Сотрудники поликлиник Нижнекамской ЦРМБ начали выезжать в микрорайоны, чтобы вакцинировать всех желающих от гриппа и COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Вакцинироваться от COVID-19 можно как внутримышечно, так и интраназально — пациент самостоятельно выбирает метод введения прививки.

График работы прививочных пунктов: 13 сентября, ОЦМ, ул. Корабельная, 20 (9.00 — 10.00); 14 сентября, ОЦМ, пр. Химиков, 72б (9.00 — 10.00); 15 сентября, ОЦМ, ул. Юности, 8 (9.00 — 10.00); 16 сентября, ОЦМ, пр. Шинников, 25а (9.00 — 10.00).

Фото: Максим Платонов

Также в поликлиниках №1 (ул. Менделеева, 46) и №2 (пр. Строителей, 10д) можно сделать прививки по будням с 7.30 до 18.30.



При себе желающим пройти вакцинацию нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В Казани начали работать мобильные пункты вакцинации возле четырех станций метро: «Проспект Победы», «Козья Слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная». Они открыты ежедневно, в том числе в выходные и праздники с 8.00 до 19.00.



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Илина Хакимова