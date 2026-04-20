Дурову грозят десятки лет тюрьмы по более чем «дюжине обвинений» во Франции

Об этом сам бизнесмен сообщил в своем Telegram‑канале

Сооснователь Telegram Павел Дуров проходит по более чем «дюжине обвинений» во Франции, каждое из которых предусматривает возможное наказание до 10 лет тюремного заключения. Об этом сам бизнесмен сообщил в своем Telegram‑канале.

— Я нахожусь под <…> расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения, — написал Дуров. Так он прокомментировал отказ Минюста США в помощи Франции в рамках расследования против компании X.

Сооснователь Telegram заявил, что сейчас во Франции используют уголовное преследование для подавления свободы слова и конфиденциальности, из‑за чего руководство страны в лице президента Эммануэля Макрона теряет легитимность.

В феврале Дуров уже высказывался о свободе во Франции на фоне обысков в офисах X. Он отмечал, что это единственная страна в мире, которая уголовно наказывает соцсети, предоставляющие людям свободу.

— Не заблуждайтесь: это не свободная страна, — добавил Дуров. Прокуратура Парижа 3 февраля сообщила, что обыски были организованы отделом по борьбе с киберпреступностью, а само расследование началось в январе 2025 года.

В конце августа 2024 года Дурова задержали в Париже из‑за проблем с модерацией Telegram. Его подозревали в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях. После допроса бизнесмена отпустили под судебный надзор во Франции и запретили покидать страну на время следствия. В июне 2025 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Дуров назвал выдвинутые против него обвинения «нелепыми».

Рената Валеева