В Казани выросли продажи пряжи и спиц

В Казани по итогам первого квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно выросли продажи товаров для вязания. Об этом сообщает «Авито».

Например, продажи спиц выросли на 90%. Их средняя стоимость составила 1 118 рублей. Рост продаж отражает как появление новых домашних мастериц, так и обновление инвентаря вязальщицами со стажем, отмечают в сервисе.

Спрос на пряжу подскочил на 69%. Средняя стоимость составила 1 325 рублей.

Денис Петров