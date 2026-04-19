В компенсационный пакет мечты казанцы включили ДМС, обучение за счет компании и бесплатное питание

По мнению казанцев, в компенсационный пакет должны входить полис ДМС (43%), обучение за счет компании (34%), бесплатное питание или компенсация на еду (24%). Об этом говорится в результатах опроса SuperJob.

Также в числе популярных ответов опрошенных доплаты к отпускным выплатам и компенсация аренды жилья (по 20%), материальная помощь (17%), оплата спортклуба или бассейна (15%), кредитование под сниженный процент (14%), льготные путевки и дополнительные дни отпуска (по 13%), оплата проезда или предоставление служебного транспорта (по 10%), компенсация мобильной связи или беспроцентная ссуда (по 9%) и т. д.

Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, льготные путевки, оплату спортклуба. Мужчины отдают предпочтение компенсации питания, аренды жилья, беспроцентной ссуде.



Ранее сообщалось, что около двух третей (64%) жителей Татарстана при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому. Причем расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию. Более того, 19% соискателей рассматривают вакансии только в своем районе, еще 45% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости.

Денис Петров