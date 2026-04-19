Раис Татарстана прибыл с официальным визитом в Узбекистан
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где его встретил министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов в Международном аэропорту Ташкента.
Ключевым событием визита станет участие раиса республики в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Помимо выставочных мероприятий, делегация Татарстана посетит ряд значимых объектов страны.
Визит направлен на укрепление торгово-экономических и межрегиональных связей между Татарстаном и Узбекистаном, а также развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Ранее Татарстан и Узбекистан запустили совместное производство за $300 тысяч. Завод будет специализироваться на производстве шинопроводных систем и блоков отбора мощности для энергетической инфраструктуры.
