Раис Татарстана прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Ключевым событием рабочей поездки станет участие раиса республики в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия»

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где его встретил министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов в Международном аэропорту Ташкента.

Ключевым событием визита станет участие раиса республики в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Помимо выставочных мероприятий, делегация Татарстана посетит ряд значимых объектов страны.

Визит направлен на укрепление торгово-экономических и межрегиональных связей между Татарстаном и Узбекистаном, а также развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Ранее Татарстан и Узбекистан запустили совместное производство за $300 тысяч. Завод будет специализироваться на производстве шинопроводных систем и блоков отбора мощности для энергетической инфраструктуры.

Наталья Жирнова