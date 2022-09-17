НАТО признала, что планирование расширение альянса у границ России началось несколько лет назад

НАТО официально признала, что планирование расширения присутствия сил альянса у границ России «началось несколько лет назад». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Военного комитета альянса Роба Бауэра.

— Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь, — сказал он.



Фото: en.wikipedia.org

На прошлой неделе сообщалось, что НАТО размещает новые силы на восточной границе.

— В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников, — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он также призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и поставлять Киеву оружие.

В конце июня глава альянса заявлял, что НАТО начало готовиться к противостоянию с Россией с 2014 года. Также Столтенберг отмечал что участники саммита альянса считают Россию угрозой своей безопасности. Отдельно он подчеркивал, что Россия больше не является партнером.

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Максим Кокунин