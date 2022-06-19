Столтенберг заявил, что НАТО считают Россию угрозой своей безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита альянса считают Россию угрозой своей безопасности и заявят об этом на ближайшей встрече. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мир стал опаснее, поэтому НАТО меняется. Он отметил, что на предстоящем саммите участники заявят, что Россия больше не партнер, а угроза безопасности альянса, а также миру и стабильности.

Генсек добавил, что в новой стратегической концепции НАТО также упомянут Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности организации. Сам саммит пройдет с 28 по 30 июня в Мадриде.

Фото: nato.int

В мае пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер, никаких агрессивных намерений со стороны Североатлантического альянса против России не существует.



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Дарья Акимова