Сегодня в Казани прошли сельскохозяйственные ярмарки — видео

Фото: скриншот «Новости Татарстана» телеканала ТНВ

Сегодня в Казани прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В них приняли участие представители 22 районов республики и 18 агропромышленных организаций. О том, как прошла ярмарка на площадке в Дербышках, рассказывают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сегодня в Дербышках собрались аграрии со всей республики: овощеводы из Лаишева, молочники из Арска, производители сахара из Буинска. Как рассказывает пасечница из Арского района, благодаря таким ярмаркам можно быстро реализовать продукцию. В ее случае из-за сильной жары в этом году получился обильный урожай меда.

Стоит отметить, что цены на ярмарках Минсельхоза на 20% ниже рыночных. Рекомендованные цены действуют до полудня, а узнать такой товар можно по специальным стилизованным ценникам.

Как показала первая неделя ярмарок, татарстанцам по льготным ценам особенно полюбилось молоко. Его продают по 40 рублей за литр. Всего за прошедшее время на ярмарочных площадках было продано продукции на 78 млн рублей.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Одна из таких ярмарок прошла в Казани 10 сентября. На площадках можно было приобрести продукцию из 22 районов Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса, в том числе предприятий «Татпотребсоюза», тепличного комбината «Майский», холдинговой компании «Ак Барс», птицефабрик и так далее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин