В Казани 10 сентября возобновятся сельскохозяйственные ярмарки

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Казани вновь начнут работать традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести фермерскую продукции на 15 площадках горожане смогут уже в субботу, 10 сентября, напомнили власти города.

Сельскохозяйственные ярмарки в столице Татарстана организуют по следующим адресам:

на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева;

ул. Дементьева, 7;

ул. Ленинградская, 27;

на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан;

ул. Чехова, 2;

ул. Краснококшайская, 150/2;

ул. Революционная, 12;

ул. Батыршина, 20;

пр. Х. Ямашева, 71а;

ул. Академика Лаврентьева, 10;

ул. Рихарада Зорге, 66 корп.1;

ул. Юлиуса Фучика, 72;

ул. Аграрная, 2;

ул. Липатова, 7;

В «Салават купере» перед ТЦ «Радужный».

На площадках можно будет приобрести продукцию из 22 районов Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса, в том числе предприятий «Татпотребсоюза», тепличного комбината «Майский», холдинговой компании «Ак Барс», птицефабрик и так далее.

Фото: Максим Платонов

Посетителей сельскохозяйственных ярмарок в Казани просят соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.



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Татьяна Демина