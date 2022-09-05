В Казани 10 сентября возобновятся сельскохозяйственные ярмарки
На этой неделе в Казани вновь начнут работать традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести фермерскую продукции на 15 площадках горожане смогут уже в субботу, 10 сентября, напомнили власти города.
Сельскохозяйственные ярмарки в столице Татарстана организуют по следующим адресам:
- на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева;
- ул. Дементьева, 7;
- ул. Ленинградская, 27;
- на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан;
- ул. Чехова, 2;
- ул. Краснококшайская, 150/2;
- ул. Революционная, 12;
- ул. Батыршина, 20;
- пр. Х. Ямашева, 71а;
- ул. Академика Лаврентьева, 10;
- ул. Рихарада Зорге, 66 корп.1;
- ул. Юлиуса Фучика, 72;
- ул. Аграрная, 2;
- ул. Липатова, 7;
- В «Салават купере» перед ТЦ «Радужный».
На площадках можно будет приобрести продукцию из 22 районов Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса, в том числе предприятий «Татпотребсоюза», тепличного комбината «Майский», холдинговой компании «Ак Барс», птицефабрик и так далее.
Посетителей сельскохозяйственных ярмарок в Казани просят соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
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