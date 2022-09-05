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В Казани 10 сентября возобновятся сельскохозяйственные ярмарки

09:55, 05.09.2022
В Казани 10 сентября возобновятся сельскохозяйственные ярмарки
Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Казани вновь начнут работать традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести фермерскую продукции на 15 площадках горожане смогут уже в субботу, 10 сентября, напомнили власти города.

Сельскохозяйственные ярмарки в столице Татарстана организуют по следующим адресам:

  • на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева;
  • ул. Дементьева, 7;
  • ул. Ленинградская, 27;
  • на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан;
  • ул. Чехова, 2;
  • ул. Краснококшайская, 150/2;
  • ул. Революционная, 12;
  • ул. Батыршина, 20;
  • пр. Х. Ямашева, 71а;
  • ул. Академика Лаврентьева, 10;
  • ул. Рихарада Зорге, 66 корп.1;
  • ул. Юлиуса Фучика, 72;
  • ул. Аграрная, 2;
  • ул. Липатова, 7;
  • В «Салават купере» перед ТЦ «Радужный».

На площадках можно будет приобрести продукцию из 22 районов Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса, в том числе предприятий «Татпотребсоюза», тепличного комбината «Майский», холдинговой компании «Ак Барс», птицефабрик и так далее.

Фото: Максим Платонов

Посетителей сельскохозяйственных ярмарок в Казани просят соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, сельскохозяйственные ярмарки будут проводиться каждую неделю по 24 декабря. Даты утверждены Кабмином республики по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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