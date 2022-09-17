В результате обстрела села в Белгородской области погибла женщина

В результате обстрела белгородского села Красный Хутор погибла женщина, а также пострадали два человека, сообщил в своем telegram-канале глава регионального Минздрава Андрей Иконников.

— В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека — двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась. Выражаю глубокие соболезнования, — написал он.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Напомним, сегодня украинские войска обстреляли село Красный Хутор Белгородской области пострадал один человек, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место, — говорится в сообщении.

Вчера украинские войска также обстреляли город Валуйки в Белгородской области, один человек погиб, двое пострадали.

— ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим, — рассказал губернатор.

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Максим Кокунин