ВСУ обстреляли Белгородскую область — погиб один человек

ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, один человек погиб, двое пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим, — написал он.

Он также отметил, что в результате обстрела в городе повреждена подстанция, нарушено электроснабжение. Кроме того, произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. На место выехали все оперативные службы, социальные объекты в городе планируется перевести на резервные источники питания.

В пресс-службе филиала «Россети центр» — «Белгородэнерго» уточнили ТАСС, что подверглась обстрелу подстанция 330 кВ «Валуйки» ЧП МЭС Центра ФСК ЕЭС, в результате чего нарушилось электроснабжение потребителей города и близлежащих сел. «Расположенное рядом с подстанцией здание Валуйского РЭС и персонал предприятия не пострадали. В настоящее время энергетики переводят питание потребителей на резервные схемы. Социально значимые объекты запитываются в первую очередь от резервных источников электроснабжения», — добавили там.

— В 04.10 электроснабжение Валуек и близлежащих сел восстановлено. Подано напряжение на объекты водоснабжения и водоотведения. По мере наполнения систем водоснабжение в ближайшее время будет восстановлено в полном объеме, — сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Константин Полежаев.

Фото: wikimedia.org

В начале недели губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал эвакуироваться жителей двух приграничных населенных пунктов — села Журавлевка и хутора Нехотеевка.

— Вместе с главой Анжеликой Васильевной продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор приехал в Журавлевку, «чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе».

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Максим Кокунин