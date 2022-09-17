ВСУ обстреляли село в Белгородской области — пострадала женщина

Украинские войска обстреляли село Красный Хутор Белгородской области пострадал один человек, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трех домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место, — говорится в сообщении.

Вчера украинские войска также обстреляли город Валуйки в Белгородской области, один человек погиб, двое пострадали.

— ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим, — рассказал губернатор.

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Он также отметил, что в результате обстрела в городе повреждена подстанция, нарушено электроснабжение. Кроме того, произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. На место выехали все оперативные службы, социальные объекты в городе планируется перевести на резервные источники питания.

В начале недели губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал эвакуироваться жителей двух приграничных населенных пунктов — села Журавлевка и хутора Нехотеевка.

— Вместе с главой Анжеликой Васильевной продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим, — написал он в своем telegram-канале.

Губернатор приехал в Журавлевку, «чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе».



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Максим Кокунин