В Татарстане за пьяную езду и ложный донос осудили местного жителя

Фото: Максим Платонов (архив)

Буинская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также в заведомо ложном доносе, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что утром 10 мая 2022 года гражданин, будучи в состоянии опьянения, сел за руль своего автомобиля. На улице Школьной в Буинске его остановил инспектор ДПС. Выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав за нетрезвую езду.

Через несколько дней обвиняемый после употребления спиртного на работе позвонил в полицию и сообщил о разбойном нападении на него, что не соответствовало действительности.

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 8 месяцев и штрафом в размере 10 тысяч рублей в доход государства.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, в августе МВД по Татарстану сообщило о ДТП в Набережных Челнах с участием 36-летнего пьяного водителя BMW. Во время погони он въехал в Hyundai Solaris. BMW отправили на специальную стоянку. В ДТП никто не пострадал.

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Максим Кокунин