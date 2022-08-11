В Челнах пьяный водитель BMW во время погони совершил ДТП — никто не пострадал

Фото: МВД по Татарстану

МВД по Татарстану сообщило о ДТП в Набережных Челнах с участием 36-летнего пьяного водителя BMW. Во время погони он въехал в Hyundai Solaris.

О BMW, которым предположительно управляет пьяный человек, в дежурную часть ГИБДД сообщили жители челнинского поселка ГЭС. Требование сотрудников Госавтоинспекции автомобилист проигнорировал, после чего началась погоня, которая и привела к последующему столкновению на встречной полосе с Hyundai Solaris.

После произошедшего ДТП полицейским удалось установить личность водителя. Им оказался уроженец Набережных Челнов 1986 года рождения. На него составили административные протоколы за управление машиной в состоянии опьянения (ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ч.3 ст. 12.16), а также за невыполнение требований об остановке ( ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ) и за повреждение дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ).

Фото: МВД по Татарстану

BMW отправили на специальную стоянку. В ДТП никто не пострадал.



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Данила Сергеев